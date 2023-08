Grande soirée grillades 490 avenue Gaston Lescouzères Roquefort, 24 août 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Le temps d’une soirée, la Fabrique Ludique vous convie à une soirée conviviale, festive mais surtout gourmande durant laquelle vous pourrez déguster leurs délicieuses grillades !.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 22:00:00. .

490 avenue Gaston Lescouzères La Fabrique Ludique

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Fabrique Ludique invites you to a convivial, festive and above all gourmet evening, during which you can sample their delicious grilled meats!

Por una sola noche, la Fabrique Ludique le invita a una velada de convivencia, festiva y, sobre todo, gastronómica, en la que podrá degustar sus deliciosas carnes a la parrilla

Einen Abend lang lädt Sie die Fabrique Ludique zu einem geselligen, festlichen und vor allem leckeren Abend ein, an dem Sie ihre köstlichen Grillspezialitäten probieren können!

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Landes d’Armagnac