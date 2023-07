Tournoi de Beer Pong 490 avenue Gaston Lescouzères Roquefort, 15 juillet 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Venez vous amuser et montrer vos talents au cours d’un tournoi de Beer Pong !

En équipe de 2, les gagnants remporteront karting et bowling pour 2 personnes..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

490 avenue Gaston Lescouzères La Fabrique Ludique

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and have fun and show off your skills in a Beer Pong tournament!

In teams of 2, the winners will win a go-karting and bowling package for 2.

¡Ven a divertirte y a demostrar tus habilidades en un torneo de Beer Pong!

En equipos de 2, los ganadores ganarán un viaje en karting y bolera para 2 personas.

Kommt und habt Spaß und zeigt euer Können bei einem Beer-Pong-Turnier!

In Zweierteams gewinnen die Gewinner Go-Karts und Bowling für 2 Personen.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Landes d’Armagnac