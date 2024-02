49 TATTOO EXPO Cholet, dimanche 1 septembre 2024.

49 TATTOO EXPO Cholet Maine-et-Loire

Au programme de ce salon :

– + de 120 Artistes Tatoueurs

– 30 Exposants

– Piercing

– Stand de Fringues

– Spectacle de Cabaret/Cirque

– Bar et Restauration sur Place

– Spectacle Polynésien

– Présence de Freaky Hoody L’homme le plus tatoué de France

– Et pleins d’autre surprises !! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01

fin : 2024-09-01

2 Avenue Marcel Prat

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 49tattooexpo@gmail.com

L’événement 49 TATTOO EXPO Cholet a été mis à jour le 2024-02-24 par eSPRIT Pays de la Loire