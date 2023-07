Balade urbaine autour du quartier de la Préfecture 49 rue Megevand Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Du Théâtre de Claude-Nicolas Ledoux à la promenade Chamars, le secteur sud-ouest de Besançon a connu au cours des siècles de profondes mutations..

49 rue Megevand

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



From Claude-Nicolas Ledoux’s theatre to the Chamars promenade, the south-western sector of Besançon has undergone profound changes over the centuries.

Del teatro de Claude-Nicolas Ledoux al paseo de Chamars, el sector suroeste de Besançon ha experimentado profundas transformaciones a lo largo de los siglos.

Vom Theater von Claude-Nicolas Ledoux bis zur Promenade Chamars hat der südwestliche Sektor von Besançon im Laufe der Jahrhunderte tiefgreifende Ve…

