Cet évènement est passé Pôle position # 2 Élodie Armata, Cerize Fournier, Sylvain Owelle 49 Rue Joubert Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne Pôle position # 2 Élodie Armata, Cerize Fournier, Sylvain Owelle 49 Rue Joubert Auxerre, 25 novembre 2023 18:00, Auxerre. Auxerre,Yonne .

2023-11-25 fin : 2024-01-13 . EUR.

49 Rue Joubert Galerie Hors Cadre

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-23 par COORDINATION YONNE Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Code postal 89000 Lieu 49 Rue Joubert Adresse 49 Rue Joubert Galerie Hors Cadre Ville Auxerre Departement Yonne Lieu Ville 49 Rue Joubert Auxerre Latitude 47.79509 Longitude 3.57369 latitude longitude 47.79509;3.57369

49 Rue Joubert Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/