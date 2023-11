Clean Walk 49 Rue Gosset Reims, 18 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Hello les walkers !

Rendez-vous pour la dernière Cleanwalk de l’année, en compagnie de Jazz’Us, dans le cadre de leur évènement « 2 jours autour de l’éco-responsabilité »

Au programme pour cette dernière session : Nettoyage du quartier musique. Départ du SHED!

Une Cleanwalk consiste à se regrouper et à ramasser dans une ambiance conviviale les déchets présents dans les rues de notre belle ville. Chacun peut nettoyer SA planète, alors rejoignez-nous !

Gants, sacs et pinces vous seront fournis par l’association Cleanwalker. (si vous en avez, n’hésitez pas en ramener, il n’y en jamais de trop ).

2023-11-18 fin : 2023-11-18 13:00:00. .

49 Rue Gosset Le Shed

Reims 51100 Marne Grand Est



Hello walkers!

Join us for the last Cleanwalk of the year, in the company of Jazz’Us, as part of their « 2 days of eco-responsibility » event

On the program for this last session: Clean-up of the music district. Departure from SHED!

A Cleanwalk consists of getting together and collecting garbage from the streets of our beautiful city, in a friendly atmosphere. Everyone can clean up THEIR planet, so join us!

Gloves, bags and tongs will be provided by the Cleanwalker association (if you’ve got any, don’t hesitate to bring some back – you can never have too many!)

¡Hola caminantes!

Únete a nosotros en el último Cleanwalk del año, en compañía de Jazz’Us, como parte de su evento « 2 días de eco-responsabilidad »

En el programa de esta última sesión: Limpieza del barrio de la música. ¡Salida de SHED!

Un Cleanwalk consiste en reunirse y recoger la basura de las calles de nuestra hermosa ciudad en un ambiente amistoso. Todo el mundo puede limpiar SU planeta, ¡así que únete a nosotros!

La asociación Cleanwalker proporcionará guantes, bolsas y pinzas (si tienes alguna, no dudes en traértela, ¡nunca sobran!)

Hallo Walkers!

Wir treffen uns zum letzten Cleanwalk des Jahres, zusammen mit Jazz’Us, im Rahmen ihrer Veranstaltung « 2 Tage rund um die Öko-Verantwortung »

Das Programm für diese letzte Session: Säuberung des Musikviertels. Start des SHED!

Ein Cleanwalk besteht darin, sich zusammenzuschließen und in einer freundlichen Atmosphäre den Müll auf den Straßen unserer schönen Stadt einzusammeln. Jeder kann seinen Planeten reinigen, also machen Sie mit!

Handschuhe, Beutel und Zangen werden Ihnen von der Cleanwalker Association zur Verfügung gestellt (wenn Sie welche haben, können Sie sie gerne mitbringen, denn davon gibt es nie zu viele)

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme du Grand Reims