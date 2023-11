Juste fais-le : journée famille développement durable 49 Rue Gosset Reims, 18 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la découverte et à l’adoption de pratiques écologiques dans la vie de tous les jours. Cette journée est conçue pour les familles, afin de les sensibiliser à l’importance de prendre des mesures simples pour un avenir plus durable.

Au cours de cette journée, vous aurez l’occasion d’explorer divers ateliers interactifs et des activités ludiques pour toute la famille.

Cette journée sera non seulement informative, mais aussi divertissante, avec des jeux, des démonstrations et des opportunités de rencontrer d’autres familles partageant les mêmes valeurs.

Trois ateliers proposés dans le cadre de l’événement « Juste Fais-le », une journée famille autour du développement durable.

Accès libre et ateliers payants sur réservation. Adulte ou en famille à partir de 8 ans.

Coudre sa pochette sérigraphiée à partir de vieux jeans et tissus par l’ESAD

Ne jetez pas vos vieux jeans ou vos vieux tissus, l’Ecole Supérieur d’Art et de Design propose un atelier d’upcycling pour réaliser votre pochette au format idéal pour glisser vos essentiels du quotidien. Vous pourrez aussi vous initier à un atelier de sérigraphie en personnalisant cette création recyclée.

——-

Initiation à la lacto fermentation : fabriquer des bocaux de conservation sans gâcher

par Be vegetal avec Rémi Boulay.

Que vous soyez un grand fan de pickles, un amateur de cuisine vivante en quête de nouvelles techniques ou un jardinier cherchant un moyen de préserver ses délicieux légumes, cet atelier devrait vous plaire !

——-

Terrarium recyclé par Be Vegetal

Amener son contenant fermé en verre.

On cumule tous des vases, des pots en verre et parfois même un aquarium vide laissé à l’abandon. Be Vegetal vous initiera à la création d’un terrarium à partir d’un contenant vide que vous aurez apporté. Fabriquez votre petit coin de nature tout en recyclant !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:30:00. .

49 Rue Gosset Le Shed

Reims 51100 Marne Grand Est



Join us for a day dedicated to discovering and adopting ecological practices in everyday life. This day is designed for families, to raise awareness of the importance of taking simple steps towards a more sustainable future.

Over the course of the day, you?ll have the opportunity to explore a variety of interactive workshops and fun activities for the whole family.

The day will be not only informative, but also entertaining, with games, demonstrations and opportunities to meet other like-minded families.

Three workshops offered as part of the « Just Do It » event, a family day focused on sustainable development.

Free admission and fee-paying workshops on reservation. Adults and families aged 8 and over.

Sewing a screen-printed pouch from old jeans and fabrics by ESAD

Don’t throw away your old jeans or fabrics, the Ecole Supérieur d’Art et de Design is offering an upcycling workshop to create your own pouch in the perfect size to hold your everyday essentials. You can also take part in a screen-printing workshop to personalize this recycled creation.

——-

Introduction to lacto-fermentation: making preserving jars without waste

by Be vegetal with Rémi Boulay.

Whether you’re a big fan of pickles, a live cooking enthusiast looking for new techniques, or a gardener looking for a way to preserve your delicious vegetables, this workshop is sure to please!

——-

Recycled terrarium by Be Vegetal

Bring your own closed glass container.

We all have vases, glass jars and sometimes even an empty aquarium. Be Vegetal will teach you how to create a terrarium from an empty container you bring along. Create your own little corner of nature while recycling!

Únase a nosotros en una jornada dedicada a descubrir y adoptar prácticas respetuosas con el medio ambiente en la vida cotidiana. La jornada está pensada para las familias, para concienciarlas de la importancia de dar pasos sencillos hacia un futuro más sostenible.

A lo largo del día, tendrá la oportunidad de explorar diversos talleres interactivos y actividades divertidas para toda la familia.

La jornada no sólo será informativa, sino también entretenida, con juegos, demostraciones y oportunidades de conocer a otras familias con ideas afines.

Tres talleres dentro del evento « Just Do It », una jornada familiar centrada en el desarrollo sostenible.

Entrada gratuita y talleres de pago previa reserva. Adultos y familias a partir de 8 años.

Coser una bolsa serigrafiada con vaqueros viejos y telas de la ESAD

No tires tus vaqueros o telas viejas, la Escuela Superior de Arte y Diseño te propone un taller de upcycling para confeccionar tu propia bolsa del tamaño perfecto para guardar tus objetos de uso diario. También puedes probar suerte en un taller de serigrafía y personalizar esta creación reciclada.

——-

Introducción a la lacto-fermentación: fabricación de tarros de conserva sin residuos

por Be vegetal con Rémi Boulay.

Si eres un gran aficionado a los encurtidos, un entusiasta de la comida viva en busca de nuevas técnicas o un jardinero que busca una manera de conservar sus deliciosas verduras, ¡este taller seguro que te gustará!

——-

Terrario reciclado de Be Vegetal

Trae tu propio recipiente de vidrio cerrado.

Todos tenemos jarrones, tarros de cristal y a veces incluso un acuario vacío que ha quedado abandonado. Be Vegetal te enseñará a crear un terrario a partir de un recipiente vacío que traigas. ¡Crea tu propio rinconcito de naturaleza mientras reciclas!

Begleiten Sie uns an einem Tag, der der Entdeckung und Einführung von umweltfreundlichen Praktiken im Alltag gewidmet ist. Dieser Tag ist für Familien gedacht, um ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, einfache Schritte für eine nachhaltigere Zukunft zu unternehmen.

An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, verschiedene interaktive Workshops und spielerische Aktivitäten für die ganze Familie zu erkunden.

Der Tag wird nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam sein, mit Spielen, Demonstrationen und der Möglichkeit, andere Familien mit ähnlichen Werten zu treffen.

Drei Workshops, die im Rahmen der Veranstaltung « Just do it », einem Familientag rund um nachhaltige Entwicklung, angeboten werden.

Freier Zugang und kostenpflichtige Workshops nach vorheriger Anmeldung. Erwachsene oder Familien ab 8 Jahren.

Nähen Sie Ihre Siebdruck-Clutch aus alten Jeans und Stoffen von der ESAD

Werfen Sie Ihre alten Jeans oder Stoffe nicht weg. Die Ecole Supérieur d’Art et de Design bietet einen Upcycling-Workshop an, bei dem Sie Ihr eigenes Einstecktuch im idealen Format für Ihre täglichen Essentials nähen können. Sie können auch einen Siebdruck-Workshop besuchen, um Ihre recycelte Tasche zu personalisieren.

——-

Einführung in die Lactofermentation: Einmachgläser herstellen, ohne etwas zu verschwenden

von Be vegetal mit Rémi Boulay.

Ob Sie ein großer Fan von Gewürzgurken sind, ein Liebhaber der lebendigen Küche auf der Suche nach neuen Techniken oder ein Gärtner, der nach einer Möglichkeit sucht, sein köstliches Gemüse zu konservieren – dieser Workshop dürfte Ihnen gefallen!

——-

Recyceltes Terrarium von Be Vegetal

Bringen Sie Ihren geschlossenen Glasbehälter mit.

Wir alle haben Vasen, Glastöpfe und manchmal sogar ein leeres Aquarium, das nicht mehr benutzt wird. Be Vegetal führt Sie in die Einrichtung eines Terrariums aus einem leeren Behälter ein, den Sie mitgebracht haben. Bauen Sie Ihr eigenes kleines Stück Natur und recyceln Sie dabei!

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme du Grand Reims