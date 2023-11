Exposition: Jeux Olympiques et Citoyenneté 49 Rue Eugène Daure Gelos, 13 novembre 2023, Gelos.

Gelos,Pyrénées-Atlantiques

EXPOSITION

Jeux Olympiques & Citoyenneté

Vous trouverez à travers cette exposition des portraits d’athlètes, des exploits et des destins. Retrouvez l’histoire des Jeux Olympiques, d’Athènes 1896 à Paris 2024.

Du 13 au 26 novembre 2023

De 13h30 à 17h00

Salle du Conseil, Mairie – Gelos.

2023-11-13 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

49 Rue Eugène Daure Mairie de Gelos – Salle du Conseil

Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



EXHIBITION

Olympic Games & Citizenship

In this exhibition, you’ll find portraits of athletes, exploits and destinies. Discover the history of the Olympic Games, from Athens 1896 to Paris 2024.

From November 13 to 26, 2023

From 1:30 pm to 5:00 pm

Council Room, Town Hall – Gelos

EXPOSICIÓN

Juegos Olímpicos y ciudadanía

Esta exposición presenta retratos de atletas, sus logros y sus destinos. Descubra la historia de los Juegos Olímpicos, desde Atenas 1896 hasta París 2024.

Del 13 al 26 de noviembre de 2023

De 13:30 a 17:00

Sala del Consejo, Ayuntamiento – Gelos

AUSSTELLUNG

Olympische Spiele & Staatsbürgerschaft

In dieser Ausstellung finden Sie Porträts von Athleten, Heldentaten und Schicksalen. Finden Sie die Geschichte der Olympischen Spiele von Athen 1896 bis Paris 2024.

Vom 13. bis 26. November 2023

Von 13.30 bis 17.00 Uhr

Ratssaal, Rathaus – Gelos

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Pau