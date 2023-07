Le labo sauvage : Ateliers d’arts visuels 49, rue du Moulin Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Dans les nouvelles fraîches, je suis absolument ravie de vous annoncer que je suis correspondante pour l’association A.R.B.R.E.S sur le département des Ardennes. 121 correspondants sur les différents départements du territoire français sont relais d’informations et référents des sujets liés aux arbres. Je vous laisse découvrir par vous même pour ceux que ça intéresse, les différentes activités de cette association :https://www.arbres.org/Surtout, n’hésitez pas à me contacter sur ce sujet.Au plaisir de vous voir ou de vous rencontrer ici ou ailleurs,.

In fresh news, I am absolutely delighted to announce that I am a correspondent for the association A.R.B.R.E.S in the Ardennes department. 121 correspondents on the different departments of the French territory are relays of information and referents of the subjects related to the trees. I let you discover by yourself for those who are interested, the different activities of this association: https://www.arbres.org/Surtout, do not hesitate to contact me on this subject,

En otro orden de cosas, me complace anunciar que soy corresponsal de la asociación A.R.B.R.E.S en el departamento de las Ardenas. 121 corresponsales en los diferentes departamentos del territorio francés son relevos de información y referentes de los temas relacionados con los árboles. Dejo que los interesados descubran por sí mismos las diversas actividades de esta asociación: https://www.arbres.org/Surtout, no duden en ponerse en contacto conmigo sobre este tema,

Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich Korrespondentin für den Verein A.R.B.R.E.S im Departement Ardennes bin. 121 Korrespondenten in den verschiedenen Departements des französischen Staatsgebiets sind Informationsvermittler und Referenten für baumbezogene Themen. Wenn Sie sich für die verschiedenen Aktivitäten dieser Vereinigung interessieren, können Sie sie selbst entdecken: https://www.arbres.org/Surtout. Ich freue mich darauf, Sie hier oder anderswo zu sehen oder zu treffen,

