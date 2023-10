DITZ 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 9 février 2024, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

1 date folle, 2e rendez-vous du nom, 3 plateaux d’artistes dingues : Sabotage est de retour ! Le thème de ces soirées ? Trois groupes qui secouent bien comme on aime, aux esthétiques gravitant autour du rock..

Vendredi 2024-02-09 19:30:00 fin : 2024-02-09 . .

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



1 crazy date, 2nd event of the same name, 3 crazy artist line-ups: Sabotage is back! The theme of these evenings? Three rockin’ bands with aesthetics that revolve around rock.

1 cita loca, 2º evento del mismo nombre, 3 conjuntos de artistas locos: ¡vuelve Sabotage! ¿El tema de estas veladas? Tres grupos contundentes con estética rock.

1 verrücktes Datum, 2. Rendezvous des Namens, 3 verrückte Künstlerplatten: Sabotage ist wieder da! Das Thema dieser Abende? Drei Bands, die es krachen lassen, wie wir es mögen, und deren Ästhetik sich um den Rock dreht.

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT 37