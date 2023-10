Démêler les réseaux sociaux 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 13 décembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Mon groupe doit-il vraiment être sur tous les réseaux sociaux ? Dois-je encore m’investir sur Facebook ? Faut-il que je publie tous les jours ? Quels contenus publier ? Peut-on programmer les posts ?.

Mercredi 2023-12-13 18:00:00 fin : 2023-12-13 20:00:00. EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Does my group really need to be on every social network? Do I still need to invest in Facebook? Do I have to post every day? What content should I publish? Can I schedule posts?

¿Es realmente necesario que mi grupo esté en todas las redes sociales? ¿Debo seguir participando en Facebook? ¿Tengo que publicar todos los días? ¿Qué contenidos debo publicar? ¿Puedo programar mis publicaciones?

Muss meine Gruppe wirklich in allen sozialen Netzwerken vertreten sein? Muss ich mich noch auf Facebook engagieren? Muss ich jeden Tag etwas posten? Welche Inhalte sollte ich posten? Kann man Posts planen?

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT 37