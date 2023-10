Scène ouverte : à toi de jouer ! 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 8 décembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

On ouvre le Club à toutes et tous : venez dès l’heure de l’apéro pour une soirée Scène Ouverte de 18h30 à 22h30 ! Chacun•e pourra jouer un ou deux morceaux, selon son style de prédilection et sous la forme souhaitée. Pas de limites, toutes les esthétiques sont les bienvenues !.

Vendredi 2023-12-08 18:30:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



We’re opening up the Club to all and sundry: join us from aperitif time for an Open Stage evening from 6:30 to 10:30 pm! Everyone will be able to play one or two pieces, according to their preferred style and in the form they prefer. No limits, all aesthetics are welcome!

Abrimos el Club a todo el mundo: después del aperitivo, de 18.30 a 22.30 h, se celebrará una velada de « escenario abierto » Cada uno podrá tocar uno o dos temas, según su estilo preferido y en el formato que prefiera. Los estilos son ilimitados

Wir öffnen den Club für alle: Kommen Sie schon zur Aperitifzeit für einen Abend auf der offenen Bühne von 18.30 bis 22.30 Uhr! Jeder kann ein oder zwei Stücke spielen, je nach bevorzugtem Stil und in der von ihm gewünschten Form. Es gibt keine Grenzen, jede Ästhetik ist willkommen!

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT 37