SABOTAGE : EGYPTIAN BLUE + GWENDOLINE + NØNNE 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 2 décembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

1 rendez-vous, 2 décembre, 3 plateaux : première soirée Sabotage ! Avec leur post-punk nerveux, les Britishs d’Egyptian Blue incarnent la relève de la scène rock anglaise. Quelques mots pour les décrire ? Ceux du chanteur des IDLES, Joe Talbot, sont bien mesurés : « They’re fucking sick » !.

Samedi 2023-12-02 19:30:00 fin : 2023-12-02 . 5 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



1 date, December 2, 3 stages: the first Sabotage evening! With their edgy post-punk, Egyptian Blue are the next generation of British rock. A few words to describe them? Those of IDLES singer Joe Talbot are well measured: « They’re fucking sick!

1 fecha, 2 de diciembre, 3 escenarios: ¡la primera velada Sabotage! Con su post-punk vanguardista, el grupo británico Egyptian Blue es la nueva generación del rock británico. ¿Algunas palabras para describirlos? Las palabras del cantante de IDLES, Joe Talbot, son medidas: « ¡Están jodidamente enfermos!

1 Termin, 2. Dezember, 3 Bühnen: erster Abend Sabotage! Mit ihrem nervösen Post-Punk verkörpern die Briten von Egyptian Blue den Nachwuchs der englischen Rockszene. Ein paar Worte, um sie zu beschreiben? Die des IDLES-Sängers Joe Talbot sind wohl dosiert: « They’re fucking sick »!

