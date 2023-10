Donne de la voix ! 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 29 novembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Dahlie, guide vocale et holistique, vous propose de découvrir les bases de la technique vocale grâce à des exercices ludiques et variés que vous pourrez facilement retenir et reproduire..

Mercredi 2023-11-29 14:00:00 fin : 2023-11-29 . 5 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Dahlie, a holistic vocal guide, introduces you to the basics of vocal technique through a variety of fun exercises that you can easily remember and reproduce.

Dahlie, guía vocal y holística, te introduce en los fundamentos de la técnica vocal a través de una serie de ejercicios divertidos que podrás memorizar y reproducir fácilmente.

Dahlie, eine ganzheitliche Stimmführerin, bietet Ihnen die Möglichkeit, die Grundlagen der Stimmtechnik anhand von spielerischen und abwechslungsreichen Übungen zu entdecken, die Sie leicht behalten und nachmachen können.

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT 37