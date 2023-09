TACKT #40 : ORPHEUM BLACK + TARTAR 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 10 novembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Sur scène, Orpheum Black déploie un univers à l’esthétisme léché et une belle énergie rock portée par un duo vocal envoûtant aux influences variées. Passant du « rock cru mais sans câpres » au blues-rock complet sauce indie, TARTaR s’étoffe d’un quatrième membre..

Vendredi 2023-11-10 19:30:00 fin : 2023-11-10 . 5 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On stage, Orpheum Black deploy a world of polished aesthetics and rock energy, carried by a spellbinding vocal duo with a wide range of influences. From « raw rock without capers » to full-on blues-rock with indie sauce, TARTaR has added a fourth member.

En el escenario, Orpheum Black despliega un mundo de estética pulida y energía rock impulsada por un dúo vocal hechizante con una amplia gama de influencias. TARTaR ha añadido un cuarto miembro a su formación, pasando de un « rock crudo sin cabriolas » a un blues-rock con sabor indie.

Auf der Bühne entfaltet Orpheum Black ein ästhetisch ansprechendes Universum und eine schöne Rockenergie, die von einem bezaubernden Gesangsduo mit verschiedenen Einflüssen getragen wird. Die Band TARTaR, die von « rohem Rock ohne Kapern » bis hin zum kompletten Bluesrock mit Indie-Sauce reicht, hat sich um ein viertes Mitglied erweitert.

Mise à jour le 2023-09-28 par ADT 37