(DOLCH) + BLO´Ð + ISOLATIONSGEMEINSCHAFT 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 26 octobre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Mystérieuse formation berlinoise, (DOLCH) est un groupe de dark rock ayant su créer un mélange audacieux entre doom, black metal, rock gothic, pop et ambiant. Leur premier album complet, “Feuer”, est le premier d’un triptyque nommé Feuer..

Jeudi 2023-10-26 19:30:00 fin : 2023-10-26 . 5 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A mysterious band from Berlin, (DOLCH) is a dark rock band with a daring blend of doom, black metal, gothic rock, pop and ambient. Their first full-length album, Feuer, is the first in a triptych called Feuer.

DOLCH es un misterioso grupo berlinés de rock oscuro que ha creado una atrevida mezcla de doom, black metal, rock gótico, pop y ambient. Su primer álbum de larga duración, Feuer, es el primero de un tríptico llamado Feuer.

Die mysteriöse Berliner Band DOLCH ist eine Dark-Rock-Band, die eine gewagte Mischung aus Doom, Black Metal, Gothic Rock, Pop und Ambient geschaffen hat. Ihr erstes vollständiges Album « Feuer » ist das erste eines Triptychons mit dem Namen Feuer.

