MAYA KAMATY + MOUVMAN ALÉ 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 20 octobre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Maya Kamaty s’est créé une identité en tant qu’artiste grâce à la culture créole. Mouvman Alé a été créé en 2016 par l’auteur-compositeur-interprète Franswa Virassamy-Macé qui a su s’entourer ses dernières années d’un vivier de jeunes talents..

Vendredi 2023-10-20 19:30:00 fin : 2023-10-20 . 10 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Maya Kamaty has created an identity for herself as an artist thanks to Creole culture. Mouvman Alé was founded in 2016 by singer-songwriter Franswa Virassamy-Macé, who in recent years has surrounded himself with a pool of young talent.

Maya Kamaty ha creado su propia identidad como artista a través de la cultura criolla. Mouvman Alé fue fundada en 2016 por el cantautor Franswa Virassamy-Macé, que en los últimos años se ha rodeado de una cantera de jóvenes talentos.

Maya Kamaty hat sich durch die kreolische Kultur eine Identität als Künstlerin geschaffen. Mouvman Alé wurde 2016 von der Sängerin und Songwriterin Franswa Virassamy-Macé gegründet, die sich in den letzten Jahren mit einem Pool von jungen Talenten umgeben hat.

