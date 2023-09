Favé + 1ère partie 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 19 octobre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Favé, jeune rappeur, venu tout droit du 95 bouscule la scène rap francophone. Sa signature : des sons dynamiques et des refrains qui restent dans la tête toute la journée. On l’écoute pour se donner de l’énergie et profiter de sa vibe et ça fonctionne..

Jeudi 2023-10-19 19:30:00 fin : 2023-10-19 . 15 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Favé, a young rapper straight from 95, is shaking up the French rap scene. His signature: dynamic sounds and choruses that stay in your head all day long. We listen to him to energize ourselves and enjoy his vibe, and it works.

Favé, un joven rapero del 95, está sacudiendo la escena del rap francés. Sus estribillos y sonidos dinámicos y característicos se quedan en la cabeza todo el día. Lo escuchamos para llenarnos de energía y disfrutar de sus vibraciones, y funciona.

Favé, ein junger Rapper aus dem Département 95, mischt die französischsprachige Rap-Szene auf. Sein Markenzeichen sind dynamische Sounds und Refrains, die den ganzen Tag im Kopf bleiben. Man hört ihn, um Energie zu tanken und seinen Vibe zu genießen, und das funktioniert.

Mise à jour le 2023-09-26 par ADT 37