CHOOLERS DIVISION + INFECTICIDE 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 13 octobre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Choolers Division, Hip-hop, alternatif, expérimental, éclectique Ils sont cinq baroudeurs de la scène, qui tels des explorateurs de l’inconcevable ont lâché leur passé et leurs certitudes pour s’engager dans cette mécanique musicale née de leur rencontre improbable. Choolers Division,.

Vendredi 2023-10-13 19:30:00 fin : 2023-10-13 . 8 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Choolers Division, Hip-hop, alternative, experimental, eclectic They are five adventurers of the scene, who like explorers of the inconceivable have let go of their past and their certainties to engage in this musical mechanism born of their unlikely meeting. Choolers Division,

Choolers Division, Hip-hop, alternativo, experimental, ecléctico Son cinco aventureros de la escena que, como exploradores de lo inconcebible, han dejado atrás su pasado y sus certezas para embarcarse en este mecanismo musical nacido de su improbable encuentro. División Choolers,

Choolers Division, Hip-Hop, alternativ, experimentell, eklektisch Sie sind fünf Abenteurer der Szene, die wie Entdecker des Unfassbaren ihre Vergangenheit und ihre Gewissheiten losgelassen haben, um sich auf diese musikalische Mechanik einzulassen, die aus ihrer unwahrscheinlichen Begegnung entstanden ist. Choolers Division,

Mise à jour le 2023-09-23 par ADT 37