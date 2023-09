ZAHO DE SAGAZAN + SIOUL 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 12 octobre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Zaho de Sagazan c’est une voix singulière et puissante, de celles qui font dresser nos poils.

Sioul est un projet d’electro-rock à l’ambiance sensible et ample, avec une voix surplombant des loops de basse..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . 1 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Zaho de Sagazan has a singular, powerful voice, the kind that makes our hair stand on end.

Sioul is an electro-rock project with a sensitive, full-bodied ambience, with a voice overhanging bass loops.

Zaho de Sagazan tiene una voz singular y poderosa, de las que ponen los pelos de punta.

Sioul es un proyecto de electro-rock con un ambiente sensible y arrollador, con una voz que sobresale por encima de los loops de bajo.

Zaho de Sagazan ist eine einzigartige und kraftvolle Stimme, die unsere Haare zu Berge stehen lässt.

Sioul ist ein Elektro-Rock-Projekt mit einer sensiblen und weitläufigen Atmosphäre, mit einer Stimme, die über Bass-Loops schwebt.

