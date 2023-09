NeS + SULKA 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 7 octobre 2023, Joué-lès-Tours.

NES : Après avoir dévoilé l’EP La Course porté par le banger « Killcam » et parcouru toute la France avec une tournée à guichets fermés.

SULKA : Originaire de Tours, Sulka approche la musique pour la première fois à travers ses études au conservatoire..

Samedi 2023-10-07 19:30:00 fin : 2023-10-07 . 15 EUR.

NES: After unveiling the EP La Course, supported by the banger « Killcam », and a sold-out tour of France.

SULKA: Originally from Tours, Sulka’s first exposure to music was through her studies at the conservatory.

NES: Después de presentar el EP La Course, respaldado por el petardo Killcam, y de recorrer toda Francia con una gira que agotó todas las entradas.

SULKA: Natural de Tours, Sulka entró en contacto con la música a través de sus estudios en el conservatorio.

NES: Nach der Veröffentlichung der EP La Course, die von dem Banger « Killcam » getragen wurde, und einer Tour durch ganz Frankreich mit ausverkauften Konzerten.

SULKA: Sulka stammt aus Tours und kam durch sein Studium am Konservatorium zum ersten Mal mit der Musik in Berührung.

