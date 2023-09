TACKT #39 : MOSSAÏ MOSSAÏ + PAR LE GAST VA GRANTALEURE 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 6 octobre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Les soirées TACKT (T’habites À Combien de Kilomètres de Tours ?) c’est le nom des soirées 100% scène locale qui ont lieu au Temps Machine depuis janvier 2013..

Vendredi 2023-10-06 19:30:00 fin : 2023-10-06 . 7 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



TACKT evenings (T?habites À Combien de Kilomètres de Tours?) is the name of the 100% local scene evenings held at Temps Machine since January 2013.

Las veladas TACKT (T?habites À Combien de Kilomètres de Tours?) es el nombre de las veladas 100% escena local que se celebran en Le Temps Machine desde enero de 2013.

Die TACKT-Abende (T?habites À Combien de Kilomètres de Tours?) sind der Name der 100% lokalen Szene-Abende, die seit Januar 2013 im Temps Machine stattfinden.

Mise à jour le 2023-09-22 par ADT 37