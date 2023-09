Riz-Zébu – Deux emblèmes de Madagascar 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 3 octobre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Exposition de l’association Touraine Madagascar

Découvrez l’importance du riz et du zébu qui rythment la vie des Malgaches.

Avec la participation de Sandrine MEZIL Artisane d’art en marqueterie de paille, Mialy SEHENO Styliste modéliste, Musée du cuir et de la tannerie de Château Renault.

2023-10-03 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Exhibition by the Touraine Madagascar association

Discover the importance of rice and zebu in the lives of the Malagasy people.

With the participation of Sandrine MEZIL Artisane d?art en marqueterie de paille, Mialy SEHENO Styliste modéliste, Musée du cuir et de la tannerie de Château Renault

Exposición de la asociación Touraine Madagascar

Descubra la importancia del arroz y del cebú en la vida de los malgaches.

Con la participación de Sandrine MEZIL Artesana de la marquetería de paja, Mialy SEHENO Diseñadora de moda, Château Renault Museo del cuero y la curtiduría

Ausstellung des Vereins Touraine Madagaskar

Entdecken Sie die Bedeutung von Reis und Zeburindern, die den Lebensrhythmus der Madagassen bestimmen.

Unter Mitwirkung von Sandrine MEZIL, Kunsthandwerkerin für Strohmarketerie, Mialy SEHENO, Modeschöpferin, Leder- und Gerberei-Museum von Château Renault

