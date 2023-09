Jane Et Les Autres 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 29 septembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Jane et Les Autres n’est pas un groupe, c’est la rencontre entre Jane et tous les autres humains qu’elle a croisés dans sa vie. Sur scène, le digital rencontre l’acoustique, et Jane s’accompagne de musiciens pour donner matière à ses chansons..

Vendredi 2023-09-29 19:00:00 fin : 2023-09-29 . .

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Jane et Les Autres isn’t a band, it’s a meeting between Jane and all the other people she’s met in her life. On stage, digital meets acoustic, and Jane is accompanied by musicians to give substance to her songs.

Jane et Les Autres no es un grupo, es un encuentro entre Jane y todas las demás personas que ha conocido en su vida. En el escenario, lo digital se mezcla con lo acústico, y Jane se acompaña de músicos para dar sustancia a sus canciones.

Jane et Les Autres ist keine Band, sondern eine Begegnung zwischen Jane und all den anderen Menschen, denen sie in ihrem Leben begegnet ist. Auf der Bühne trifft das Digitale auf das Akustische, und Jane wird von Musikern begleitet, um ihren Liedern Stoff zu geben.

Mise à jour le 2023-09-21 par ADT 37