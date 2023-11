Vide ta chambre « La Rue des Marmots » 49 Rue des Écoles Aureil, 3 décembre 2023, Aureil.

Aureil,Haute-Vienne

Le Vide Ta Chambre sera l’occasion de faire de la place dans les placards ou de soumettre des idées de cadeaux au Père Noël. Parents et enfants pourront partager un moment autour de divers jeux et ateliers ou encore faire une promenade en carriole avec les ânes de St Paul. Enfin, buvette, petite restauration et gourmandises seront proposées sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

49 Rue des Écoles Salle polyvalente

Aureil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Le Vide Ta Chambre will be an opportunity to make room in the closet or to submit gift ideas to Santa Claus. Parents and children can enjoy a variety of games and workshops, or take a sleigh ride with the St Paul donkeys. Last but not least, refreshments and snacks will be available on site.

El evento Vacía tu habitación será una oportunidad para hacer sitio en tus armarios o presentar ideas de regalos a Papá Noel. Padres e hijos podrán disfrutar de diversos juegos y talleres, o dar un paseo en trineo con los burros de San Pablo. Por último, pero no por ello menos importante, habrá un bar de refrescos, aperitivos y dulces disponibles in situ.

Das Vide Ta Chambre bietet die Gelegenheit, Platz in den Schränken zu schaffen oder dem Weihnachtsmann Geschenkideen zu unterbreiten. Eltern und Kinder können sich bei verschiedenen Spielen und Workshops austauschen oder eine Kutschfahrt mit den Eseln von St. Paul machen. Außerdem werden vor Ort Getränke, kleine Snacks und Leckereien angeboten.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT Limoges Métropole