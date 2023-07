Journées du Patrimoine 2023 – Le Prieuré d’Aureil 49 Rue des Écoles Aureil, 16 septembre 2023, Aureil.

Aureil,Haute-Vienne

Découvrez le prieuré, l’église et son parc du célèbre ermite Gaucher.

Un guide vous emmènera à la découverte du prieuré et de l’église. Vous pourrez visiter librement les extérieurs.

Au programme :

Samedi et dimanche :

10h00 : Visite commentée du prieuré et de l’église.

11h30 : Accès libre des extérieurs.

14h30 : Visite commentée du prieuré et de l’église.

16h00 : Accès libre des extérieurs.

16h30 : Visite commentée du prieuré et de l’église.

17h30 : Accès libre des extérieurs.

Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

49 Rue des Écoles Le Prieuré d’Aureil

Aureil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the priory, church and park of the famous hermit Gaucher.

A guide will take you on a tour of the priory and church. You’re free to explore the exterior.

On the program:

Saturday and Sunday:

10:00 am: Guided tour of the priory and church.

11:30am: Free access to the exterior.

2:30 pm: Guided tour of the priory and church.

4:00 pm: Free access to the exterior.

4:30pm: Guided tour of the priory and church.

5:30pm: Free access to the exterior.

Free admission. Reservations required. Limited number of places.

Descubra el priorato, la iglesia y los terrenos del famoso ermitaño Gaucher.

Un guía le llevará a visitar el priorato y la iglesia. Podrá visitar libremente el exterior.

En el programa:

Sábado y domingo:

10.00 h: Visita guiada del priorato y la iglesia.

11.30 h: Acceso libre al exterior.

14.30 h: Visita guiada del priorato y de la iglesia.

16.00 h: Acceso libre al exterior.

16.30 h: Visita guiada del priorato y de la iglesia.

17.30 h: Acceso libre al exterior.

Entrada gratuita. Reserva obligatoria. Plazas limitadas.

Entdecken Sie das Priorat, die Kirche und den Park des berühmten Einsiedlers Gaucher.

Ein Führer wird Sie auf eine Entdeckungsreise durch das Priorat und die Kirche mitnehmen. Die Außenanlagen können Sie frei besichtigen.

Auf dem Programm stehen:

Samstag und Sonntag :

10.00 Uhr: Kommentierte Besichtigung des Priorats und der Kirche.

11.30 Uhr: Freier Zugang zu den Außenanlagen.

14:30 Uhr: Kommentierte Besichtigung des Priorats und der Kirche.

16.00 Uhr: Freier Zugang zu den Außenanlagen.

16.30 Uhr: Kommentierte Besichtigung des Priorats und der Kirche.

17.30 Uhr: Freier Zugang zu den Außenanlagen.

Kostenlos. Nur mit vorheriger Reservierung. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

