Journée Canoë « Chez Rosalie » 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine, 13 mai 2023, Sallertaine. Journée Canoë « Chez Rosalie » Samedi 13 mai, 09h30 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine réservation obligatoire Accompagné d’un guide, évadez vous au fil de l’eau et découvrez les trésors du marais breton vendéen.

Après les joies de la navigation, un repas complet champêtre vous attend. Ensuite, prenez le temps de visiter l’un des sites touristiques avant de reprendre la route en canoë ! Partage et convivialité assurés ! 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine Sallertaine 85300 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.laroutedusel.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 93 03 40 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.routedusel@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

