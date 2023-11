Marché de Noël à Yvetot 49 Rue de l’Étang Yvetot, 10 décembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

La Ville d’Yvetot organise son traditionnel marché de Noël, pour la 12e édition, avec plus de 50 artisans et producteurs..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

49 Rue de l’Étang Salle du Vieux-Moulin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The town of Yvetot organizes its traditional Christmas market, for the 12th edition, with more than 50 craftsmen and producers.

La localidad de Yvetot celebra por duodécima vez su tradicional mercado navideño, con más de 50 artesanos y productores.

Die Stadt Yvetot veranstaltet zum 12. Mal ihren traditionellen Weihnachtsmarkt mit mehr als 50 Handwerkern und Produzenten.

