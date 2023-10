Sciences en jeu 49 Rue de l’Étang Yvetot, 15 octobre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Dans le cadre de la Fête de la Science, l’association Scientimômes vous propose un après-midi convivial et ludique pour découvrir l’univers des sciences en s’amusant. De nombreux ateliers destinés aux 4-16 ans seront proposés : lavalampe, dentifrice à éléphant, fabrication d’une fusée à eau, aimants, archéo recherche, maïzena, robotique, ADN, astronomie… Buvette sur place avec gâteaux, crêpes. Présence de la librairie La Buissonière et du magasin Les P’tits Bézots..

2023-10-15 14:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

49 Rue de l’Étang Salle du Vieux-Moulin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



As part of the Fête de la Science, the Scientimômes association is offering a fun-filled afternoon to discover the world of science. Numerous workshops for 4-16 year-olds will be on offer: lavalampe, elephant toothpaste, making a water rocket, magnets, archaeo-research, maïzena, robotics, DNA, astronomy? On-site refreshment bar with cakes and crêpes. La Buissonière bookshop and Les P?tits Bézots store present.

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, la asociación Scientimômes organiza una tarde lúdica para descubrir el mundo de la ciencia. Talleres para niños de 4 a 16 años: lavalampe, pasta de dientes de elefante, fabricación de un cohete de agua, imanes, investigación arqueológica, maicena, robótica, ADN, astronomía, entre otros Bar con pasteles y crepes. Librería La Buissonière y tienda Les P?tits Bézots.

Im Rahmen der Fête de la Science bietet Ihnen der Verein Scientimômes einen geselligen und spielerischen Nachmittag, an dem Sie die Welt der Wissenschaft spielerisch entdecken können. Es werden zahlreiche Workshops für 4- bis 16-Jährige angeboten: Lavalampe, Zahnpasta für Elefanten, Herstellung einer Wasserrakete, Magnete, Archäoforschung, Maizena, Robotik, DNA, Astronomie? Vor Ort gibt es Getränke, Kuchen und Crêpes. Die Buchhandlung La Buissonière und der Laden Les P?tits Bézots sind anwesend.

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche