Exposition crèches d’ici et d’ailleurs 49 Rue de l’Église Saint-Jean-de-Rebervilliers, 16 décembre 2023, Saint-Jean-de-Rebervilliers.

Saint-Jean-de-Rebervilliers Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-17 17:00:00

L’Église de Saint Jean de Rebervilliers accueille une exposition de crèches de Noël deux week-ends de suite, le 9/10 et 16/17 décembre. Les crèches présentées sont prêtées par les habitants du village. Certaines ont été rapportées de voyages, d’autres ont été confectionnées de façon artisanale. Vous pourrez profiter d’un mini marché de Noël sur place et vos enfants d’un atelier créatif.

Venez nombreux ! Boissons chaudes et gâteaux maison vous attendent.

49 Rue de l’Église

Saint-Jean-de-Rebervilliers 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



