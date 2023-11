En avent Noël 49 rue de la libération Montmort-Lucy, 3 décembre 2023, Montmort-Lucy.

Montmort-Lucy,Marne

Rendez-vous le dimanche 3 décembre 2023 à l’église de Montmort-Lucy pour vous imprégnier de l’esprit de Noël!

Au programme : atelier couronne de l’Avent, jeux de l’oie de l’Avent, atelier gourmandises, marché de Noël, présentation de crèches, exposition de photos … Conte de Noël – théâtre d’ombres à 15h30 & visite à la bougie à 16h00 … sans oublier le traditionnel vin chaud!.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

49 rue de la libération La résidence Montmort-Lucy

Montmort-Lucy 51270 Marne Grand Est



Join us on Sunday, December 3, 2023 at the Montmort-Lucy church to get into the Christmas spirit!

On the program: Advent wreath workshop, Advent goose game, gourmet workshop, Christmas market, nativity scene presentation, photo exhibition… Christmas storytelling – shadow theater at 3:30 pm & candlelight tour at 4:00 pm … not forgetting the traditional mulled wine!

Únase a nosotros el domingo 3 de diciembre de 2023 en la iglesia de Montmort-Lucy para contagiarse del espíritu navideño

En el programa: taller de coronas de Adviento, juegos de la oca de Adviento, taller de golosinas, mercado navideño, presentación del belén, exposición fotográfica, etc. Cuento de Navidad – teatro de sombras a las 15:30 y visita guiada a la luz de las velas a las 16:00 … sin olvidar el tradicional vino caliente

Wir treffen uns am Sonntag, den 3. Dezember 2023 in der Kirche von Montmort-Lucy, um den Geist der Weihnacht zu erleben!

Auf dem Programm stehen: Adventskranz-Workshop, Advents-Gänsespiel, Leckereien-Workshop, Weihnachtsmarkt, Krippenausstellung, Fotoausstellung … Weihnachtsmärchen – Schattentheater um 15:30 Uhr & Kerzenschein um 16:00 Uhr … und nicht zu vergessen der traditionelle Glühwein!

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne