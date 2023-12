Duo Limberger – Gairard 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement, 4 décembre 2023, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous samedi 10 février à la Maison du Chant à Marseille pour le concert du Duo Limberger – Gairard..

2024-02-10 20:30:00 fin : 2024-02-10 . EUR.

49 rue Chape La Maison du Chant

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us on Saturday February 10th at the Maison du Chant in Marseille for a concert by the Limberger – Gairard Duo.

Únase a nosotros el sábado 10 de febrero en la Maison du Chant de Marsella para asistir a un concierto del dúo Limberger – Gairard.

Treffen Sie sich am Samstag, den 10. Februar in der Maison du Chant in Marseille zum Konzert des Duos Limberger – Gairard.

Mise à jour le 2023-11-30 par Ville de Marseille