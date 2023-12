Anna Gruzina Quartet 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement, 7 janvier 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 17:00:00

fin : 2024-01-07

Rendez-vous dimanche 7 janvier à la Maison du Chant à Marseille pour le concert de sortie de résidence d’Anna Gruzina Quartet.

Né de l’heureuse rencontre de la talentueuse pianiste ukrainienne Anna Gruzina et des musiciens marseillais Clément Rioland (saxophone), David Carniel (batterie) et Damien Boutonnet (contrebasse) le « Anna Gruzina Quartet » est un projet jeune et audacieux.



Originaire de Kryvyy Rig en Ukraine, Anna Gruzina s’installe à Marseille en 2017 et étudie au conservatoire de musique de Marseille où elle rencontre les membres du quartet et obtient avec brio son Diplôme d’Etudes Musicales Jazz en 2020. Titre qui vient compléter de brillantes études en jazz, musicologie et direction d’orchestre à l’Académie Nationale de Musique d’Ukraine P.I. Tchaïkovski à Kyïv (Ukraine).



Passionnés par le jazz contemporain et influencés par Brad Mehldau, Avishai Cohen, Roy Hargrove, Christian McBride, Aaron Parks, Joshua Redman, Seamus Blake, Terence Blanchard, Anna Gruzina et ses compagnons de route défendent avec enthousiasme et insouciance leurs compositions, en filiation directe avec les grands maîtres du jazz actuel.



Ils énoncent ensemble une musique moderne, mélodique et sans fards qui joue avec les contrastes, les couleurs et les nuances afin d’offrir à l’oreille une proposition poétique singulière.



Anna Gruzina, piano

Damien Boutonnet, contrebasse

Clément Rioland, saxophon

Jeremie Martinez, batterie



En résidence à la Maison du Chant le quartet propose une restitution intime en fin d’après midi le dimanche 7 janvier à 17h.



Le Comptoir sera ouvert après le concert.

La participation est à l’appréciation de chacun.

49 rue Chape La Maison du Chant

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



