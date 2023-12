Odalva 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement, 4 décembre 2023, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Un concert exceptionnel à l’occasion de la sortie de l’album est prévu le dimanche 17 décembre à 18h à la Maison du Chant à Marseille..

2023-12-17 18:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

49 rue Chape La Maison du Chant

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A special concert to mark the release of the album is scheduled for Sunday December 17 at 6pm at the Maison du Chant in Marseille.

El domingo 17 de diciembre, a las 18.00 horas, se celebrará en la Maison du Chant de Marsella un concierto especial con motivo del lanzamiento del álbum.

Ein außergewöhnliches Konzert anlässlich der Veröffentlichung des Albums ist für Sonntag, den 17. Dezember um 18 Uhr in der Maison du Chant in Marseille geplant.

Mise à jour le 2023-11-30 par Ville de Marseille