Atelier de socio-esthétique 49 Route de Mancheville Eu, 7 décembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Parce que les fêtes de fin d’année approchent, le prochain atelier de confection de produits cosmétique et bien-être « faits maison » aura pour thème les épices.

Grâce aux conseils de Natacha ALLARD, socio-esthéticienne, les participants réaliseront bougies, sels de bain et huile de massage à base d’épices, à offrir pour les fêtes… ou à garder pour soi.

– Groupe 1 de 15h00 à 16h30

– Groupe 2 de 17h30 à 19h00

Sur inscription auprès des agents d’accueil d’O2S Sport Santé Bien-être, sur place, par téléphone ou par courriel..

49 Route de Mancheville Centre O2S Sport Santé Bien-être

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



With the festive season just around the corner, the theme of the next homemade cosmetics and well-being workshop will be spices.

Under the guidance of Natacha ALLARD, socio-aesthetician, participants will make spice-based candles, bath salts and massage oils, to give as gifts or keep for themselves.

– Group 1 from 3:00 pm to 4:30 pm

– Group 2 from 5:30 pm to 7:00 pm

Registration with O2S Sport Santé Bien-être reception staff, on site, by phone or e-mail.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, el tema del próximo taller de cosmética casera y bienestar serán las especias.

Bajo la dirección de Natacha ALLARD, socioestética, los participantes elaborarán velas, sales de baño y aceites de masaje a base de especias para regalar o conservar.

– Grupo 1 de 15:00 a 16:30

– Grupo 2 de 17:30 a 19:00

Inscríbase en la recepción de O2S Sport Santé Bien-être, in situ, por teléfono o por correo electrónico.

Da die Weihnachtszeit vor der Tür steht, wird der nächste Workshop zur Herstellung von « selbstgemachten » Kosmetik- und Wellnessprodukten das Thema Gewürze haben.

Unter Anleitung der Sozialkosmetikerin Natacha ALLARD stellen die Teilnehmer Kerzen, Badesalze und Massageöle auf Gewürzbasis her, die sie zu Weihnachten verschenken oder selbst behalten können.

– Gruppe 1 von 15:00 bis 16:30 Uhr

– Gruppe 2 von 17:30 bis 19:00 Uhr

Anmeldung bei den Empfangsmitarbeitern von O2S Sport Santé Bien-être, vor Ort, telefonisch oder per E-Mail.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers