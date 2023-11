Bébé nageur et jardin aquatique 49 Route de Mancheville Eu, 22 novembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Offrez à votre tout-petit une expérience unique et ludique dans l’eau. Sessions conçues pour familiariser les bébés avec l’eau et développer leur aisance aquatique dès le plus jeune âge, dans une ambiance musicale apaisante.

BÉBÉS NAGEURS de 4 mois à 3 ans Mercredi de 9h15 à 11h45

JARDIN AQUATIQUE de 3 à 8 ans Mercredi de 16h30 à 18h00

Habitant de la Communauté de Communes des Villes Soeurs : 11 € la séance – 94 € les 10 séances.

Non résident de la Communauté de communes des Villes Sœurs : 14 € la séance – 112 € les 10 séances..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

49 Route de Mancheville O2S

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Give your little one a unique and fun experience in the water. Sessions designed to familiarize babies with water and develop their aquatic skills from an early age, in a soothing musical atmosphere.

? BABY SWIMMERS from 4 months to 3 years Wednesday, 9.15am to 11.45am

? AQUATIC GARDEN 3 to 8 years Wednesday, 4:30 to 6:00 p.m

Residents of the Communauté de Communes des Villes Soeurs: 11 ? per session – 94 ? for 10 sessions.

Non-resident of the Communauté de Communes des Villes S?urs: 14? per session – 112? for 10 sessions.

Ofrezca a su pequeño una experiencia única y divertida en el agua. Sesiones diseñadas para familiarizar a los bebés con el agua y desarrollar sus habilidades acuáticas desde una edad temprana, en una relajante atmósfera musical.

? BABY SWIMMERS de 4 meses a 3 años Miércoles de 9h15 a 11h45

? JARDÍN ACUÁTICO de 3 a 8 años Miércoles de 16:30 a 18:00

Residentes de la Communauté de Communes des Villes Soeurs: 11€ por sesión – 94€ por 10 sesiones.

No residentes en la Communauté de Communes des Villes S?urs: 14? por sesión – 112? por 10 sesiones.

Bieten Sie Ihrem Kleinkind eine einzigartige und spielerische Erfahrung im Wasser. Sitzungen, die darauf ausgelegt sind, Babys mit dem Wasser vertraut zu machen und ihre Wassergewandtheit von einem frühen Alter an zu entwickeln, in einer beruhigenden musikalischen Atmosphäre.

? BABYSCHWIMMER 4 Monate bis 3 Jahre Mittwoch 9:15 bis 11:45 Uhr

? WASSERGARTEN von 3 bis 8 Jahren Mittwoch von 16:30 bis 18:00 Uhr

Einwohner der Communauté de Communes des Villes Soeurs: 11 ? pro Sitzung – 94 ? für 10 Sitzungen.

Nicht Einwohner der Communauté de Communes des Villes S?urs: 14 ? pro Sitzung – 112 ? für 10 Sitzungen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Destination Le Tréport – Mers