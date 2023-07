Atelier Fabriquer un dentifrice et déodorant « fait maison » 49 Route de Mancheville Eu, 20 juillet 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

ATELIER SOCIOESTHETIQUE : Confection de Produits d’Hygiène Solides

Apprenez à fabriquer vous-même des produits d’hygiène : un dentifrice et un déodorant « faits maison ».

Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante et ludique, où vous pourrez non seulement apprendre de nouvelles compétences, mais aussi contribuer à la réduction des déchets plastiques et à la préservation de l’environnement.

Groupe n°1 : 15h00 à 16h30

Groupe n°2 : 17h30 à 19h00

L’inscription à cet atelier est obligatoire, car les places sont limitées..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

49 Route de Mancheville Centre O2S Sport Santé Bien-être

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



SOCIOESTHETIC WORKSHOP: Making Solid Hygiene Products

Learn how to make your own hygiene products: homemade toothpaste and deodorant.

Join us for a fun and enriching experience, where you can not only learn new skills, but also contribute to reducing plastic waste and preserving the environment.

? Group 1: 3:00 pm to 4:30 pm

? Group 2: 5:30 pm to 7:00 pm

Registration for this workshop is compulsory, as places are limited.

TALLER SOCIOESTÉTICO: Elaboración de productos de higiene sólidos

Aprende a fabricar tus propios productos de higiene: pasta de dientes y desodorante caseros.

Únete a nosotros en una experiencia divertida y gratificante, en la que no sólo aprenderás nuevas habilidades, sino que también ayudarás a reducir los residuos plásticos y a proteger el medio ambiente.

? Grupo 1: de 15.00 a 16.30 horas

? Grupo 2: de 17.30 a 19.00 horas

La inscripción en este taller es obligatoria, ya que las plazas son limitadas.

SOZIOESTHETISCHER WORKSHOP: Herstellung von festen Hygieneprodukten

Lernen Sie, wie man Hygieneprodukte selbst herstellt: eine « hausgemachte » Zahnpasta und ein Deodorant.

Begleiten Sie uns auf eine bereichernde und unterhaltsame Erfahrung, bei der Sie nicht nur neue Fähigkeiten erlernen, sondern auch zur Reduzierung von Plastikmüll und zum Umweltschutz beitragen können.

? Gruppe Nr. 1: 15.00 bis 16.30 Uhr

? Gruppe Nr. 2: 17:30 bis 19:00 Uhr

Die Anmeldung für diesen Workshop ist erforderlich, da die Plätze begrenzt sind.

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche