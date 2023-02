Visite du jardin du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, 2 juin 2023, Metz.

Visite du jardin du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 2 – 4 juin 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine

Entrée libre

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap auditif hi

49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 1bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est entrée libre aux expositions [{“link”: “mailto:reservation@fraclorraine.org”}]

http://www.fraclorraine.org http://www.facebook.com/fraclorraine.news Découvrez les jardins intérieurs du 49 Nord 6 Est-Fonds régional d’art contemporain de Lorraine réalisés par l’artiste-botaniste Liliana Motta à partir d’espèces de plantes nomades, dites invasives ou mauvaises herbes, capables de voyager et de s’adapter à de nouveaux milieux. Depuis 2016, elle a également investi la cour centrale du lieu pour vous faire découvrir ou redécouvrir certaines de ces « plantes nomades ». En écho à la tour du 49 Nord 6 Est, elle a imaginé un nouveau dispositif composé de plantes grimpantes comme le houblon et d’une collection de ronces qui révèlent la biodiversité environnante… Alors qu’on les pense invasives, une nouvelle lecture de ces plantes s’offre aux visiteurs… Venez régulièrement observer leur évolution ! N’hésitez pas à entrer dans les jardins intérieurs, vous y découvrirez une sélection d’eucalyptus. Faites connaissance avec cette espèce végétale nous venant de la lointaine Tasmanie ! Ces caractéristiques botaniques en font un arbre aux multiples usages, et ses vertus médicinales sont avérées. Les Aborigènes d’Australie les utilisaient notamment pour purifier l’eau, assécher les marais, assainir l’air et pour soigner leurs maux… Quoi de mieux en ces temps troubles?

Dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins !, sillonnez en solo le jardin du Frac ou participez à l’atelier Yes We Care qui questionne le futur des jardins face aux changements climatiques.

Visites guidées et ateliers les 2, 3 et 4 juin à 16h.

Visite du samedi 3 juin interprétée en LSF, sur réservation, minimum 10 jours à l’avance à reservation@fraclorraine.org



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00

©49 Nord 6 Est – Frac Lorraine