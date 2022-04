49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine, 14 mai 2022, Metz. 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine

49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine, le samedi 14 mai à 19:00

Pour la Nuit des Musées, les expositions _Réapparitions_ de Michael Rakowitz et _Degrés Est_ de Ouassila Arras sont accessibles jusqu’à 23h ! Découvrez également les créations réalisées par des élèves du Sablon et de Borny, dans le cadre de l’opération nationale « La Classe, l’oeuvre ». Une partie des réalisations sera visible à l’église des Trinitaires. Invité.es à rencontrer Ouassila Arras, ils.elles ont travaillé sur les notions de trace et de témoignage.

entrée libre

Venez découvrir les expositions de Michael Rakowitz et de Ouassila Arras et explorez le jardin du 49 Nord 6 Est jusqu’à 23h ! 49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine 1 bis rue des Trinitaires, Metz, Moselle, Grand Est Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu 49 nord 6 est - fonds régional d'art contemporain de lorraine Adresse 1 bis rue des Trinitaires, Metz, Moselle, Grand Est Ville Metz lieuville 49 nord 6 est - fonds régional d'art contemporain de lorraine Metz Departement Moselle

49 nord 6 est - fonds régional d'art contemporain de lorraine Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine 2022-05-14 was last modified: by 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine 49 nord 6 est - fonds régional d'art contemporain de lorraine 14 mai 2022 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine Metz Metz

Metz Moselle