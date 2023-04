Visite Guidée – Ferme de Brette Vieille 49, impasse du Fenassou, 1 janvier 2023, Brette.

Producteur de fromages de chèvre, miel, huile de noix, lavande, charcuterie caprine et cosmétique au lait de chèvre. Visite possible de la chèvrerie , découverte de la traite, de la coupe de la lavande et de la distillation suivant la période. Sur rdv..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

49, impasse du Fenassou Ferme Brès

Brette 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Producer of goat cheese, honey, walnut oil, lavender, goat meat cold cuts, goat milk beauty products. Guided tour of the goat farm by appointment. Join us for a goat milking session, lavender harvesting and oil distillation in season.

Productor de queso de cabra, miel, aceite de nuez, lavanda, embutidos de cabra y cosméticos de leche de cabra. Posible visita de la granja de cabras, descubrimiento del ordeño, corte de lavanda y destilación según la época. Con cita previa.

Produzent von Ziegenkäse, Honig, Walnussöl, Lavendel, Ziegenwurst und Kosmetika aus Ziegenmilch. Besichtigung des Ziegenhofs möglich, Entdeckung des Melkens, des Lavendelschneidens und der Destillation je nach Jahreszeit. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2022-12-12 par Office de Tourisme du Pays Diois