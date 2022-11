Variantes sur Chapelloises 49 esp Charles de Gaulle 92000 NANTERRE, Nanterre (92)

organisé par Folklow me 49 esp Charles de Gaulle 92000 NANTERRE, Nanterre (92) 49 esp Charles de Gaulle 92000 NANTERRE, 92000 Nanterre, France [{« link »: « https://www.facebook.com/ophelieetpierre/-Par »}, {« link »: « mailto:folklowme@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38688 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Atelier de danse 13h30 – 15h30 varier vos chapelloises mener ou être mené comme vous voulez! Pour compléter cet esprit convivial au sein de cet après midi :Auberge espagnole, chacun amène de quoi garnir le buffet afin de reprendre des forces entre 2 danses ???? Inscription préalable obligatoire avant le 18 nov : -Tarif : 10 € Inscriptions & Infos :-Par MP sur notre page : https://www.facebook.com/ophelieetpierre/-Par mail : folklowme@gmail.com Salle a 2 min à pied du RER A Nanterre prefecture , sortie 1 A bientôt !Ophélie & Pierre source : événement Variantes sur Chapelloises publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T13:00:00+01:00

2022-11-20T17:00:00+01:00

