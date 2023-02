49 ÈME FOIRE AUX GRENOUILLES Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges

2023-04-22, Vittel, Vosges

2023-04-22 14:00:00 – 2023-04-22 Vittel

Vosges 2 JOURS DE DEGUSTATION DE CUISSES DE GRENOUILLES Chaque année, des milliers de visiteurs viennent à Vittel pour déguster les différents menus à base de grenouilles proposés par les associations locales, par les traiteurs et restaurateurs, mais aussi pour faire la fête tout un week-end dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Animations dans les différents stands de dégustations (associations vittelloises). SAMEDI : à partir de 14 h, rendez-vous à la FETE FORAINE place du Général de Gaulle, rue Maréchal Joffre, place du 12 septembre, parking Badenweiler, place Lyautey DIMANCHE :

De 9 h à 20 h : foire commerciale au Centre Ville

A partir de 9 h : intronisations par la confrérie des Gousteurs Taste Grenouilles à la Salle du Moulin

10 h 45 : inauguration officielle / défilé en ville avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel, confréries conviées +33 3 29 08 16 59 Vittel

