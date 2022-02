49 ÈME FOIRE AUX GRENOUILLES Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vosges

49 ÈME FOIRE AUX GRENOUILLES Vittel, 30 avril 2022, Vittel. 49 ÈME FOIRE AUX GRENOUILLES Vittel

2022-04-30 – 2022-05-01

Vittel Vosges 2 JOURS DE DEGUSTATIONS DE CUISSES DE GRENOUILLES

Bal avec orchestre à la salle du moulin Stands de dégustation avec les associations vittellois, … Bal avec orchestre à la salle du moulin, animations dans les différents stands de dégustations (associations vittelloises)…

FETE FORAINE place du Général de Gaulle, rue Maréchal Joffre, place du 12 septembre, parking Badenweiler, place Lyautey UNIQUEMENT LE DIMANCHE :

9 h : foire commerciale au Centre Ville

a partir de 9 h : intronisations Salle du Moulin

10 h 45 : inauguration officielle / défilé en ville avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel, confréries conviées +33 3 29 08 37 37 image google

