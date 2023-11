Samedi jouons 49 Chemin des Randonneurs Sahune, 2 décembre 2023, Sahune.

Sahune,Drôme

La ludothèque Mistigri et L’AASHN (association pour l’animation sociale du haut Nyonsais) vous proposent une après-midi et soirée jeux, coups de coeur de la ludo, pour petits et grands!

Buvette et petite restauration sur place.

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 00:00:00. .

49 Chemin des Randonneurs Salle Polyvalente

Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Mistigri toy library and L’AASHN (association pour l’animation sociale du haut Nyonsais) are offering an afternoon and evening of games for young and old alike!

Refreshments and snacks on site

La ludoteca del Mistigri y la AASHN (Association pour l’animation sociale du haut Nyonsais) proponen una tarde y una noche de juegos, con los favoritos de la ludoteca, para grandes y pequeños

Refrescos y tentempiés in situ

Die Ludothek Mistigri und die AASHN (Association pour l’animation sociale du haut Nyonsais) laden Sie zu einem Spielenachmittag und -abend für Groß und Klein ein, bei dem die Lieblingsspiele der Ludothek vorgestellt werden

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale