L’Expérience Sommelier 49 chemin des Graves Cussac-Fort-Médoc, 20 octobre 2023, Cussac-Fort-Médoc.

Cussac-Fort-Médoc,Gironde

A l’occasion du Fascinant Week-End, apprenez à déguster comme un professionnel avec L’Expérience Sommelier :

– Immersive : visite de la propriété et des chais

– Ludique : comparaison d’un millésime avant et après carafage avec l’aérateur Aveine

– Pédagogique : comparaison de 3 millésimes sur chaque étape de la dégustation

– Gourmande : dégustation de nos accords mets & vin..

2023-10-20 fin : 2023-10-22 13:00:00. EUR.

49 chemin des Graves

Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For Fascinant Week-End, learn to taste like a professional with L’Expérience Sommelier :

– Immersive: tour of the estate and cellars

– Fun: compare a vintage before and after decanting with the Aveine aerator

– Educational: comparison of 3 vintages at each stage of tasting

– Gourmet: tasting of our food and wine pairings.

Durante el Fascinante Fin de Semana, aprenda a catar como un profesional con la Experiencia de Sumiller:

– Inmersiva: visite la finca y las bodegas

– Divertida: compare una añada antes y después de la decantación con el aireador Aveine

– Educativa: comparación de 3 añadas en cada fase de la cata

– Gourmet: deguste nuestros maridajes.

Lernen Sie beim Fascinant Week-End mit L’Expérience Sommelier, wie ein Profi zu verkosten:

– Immersiv: Besuch des Weinguts und der Weinkeller

– Spielerisch: Vergleich eines Jahrgangs vor und nach dem Karaffieren mit dem Aveine Belüfter

– Pädagogisch: Vergleich von drei Jahrgängen auf jeder Stufe der Verkostung

– Feinschmecker: Verkostung unserer Kombinationen von Speisen und Wein.

Mise à jour le 2023-08-21 par Gironde Tourisme