L’Escapade Bourgeoise 49 chemin des Graves Cussac-Fort-Médoc, 20 octobre 2023, Cussac-Fort-Médoc.

Cussac-Fort-Médoc,Gironde

A l’occasion du Fascinant Week-End, plusieurs Crus Bourgeois du Médoc ouvrent leurs portes aux amateurs curieux de découvrir cette famille de crus et d’en comprendre l’histoire et la singularité.

Au Château Lamothe-Bergeron, l’Escapade Bourgeoise sera l’occasion de :

– retracer l’histoire de la propriété et de la famille des Crus Bourgeois

– découvrir nos engagements en terme de durabilité

– comprendre le classement de Cru Bourgeois

– comparer en dégustation notre Cru Bourgeois Supérieur et un autre vin de la propriété non classé tout en profitant d’un petit accord mets & vin !.

2023-10-20 fin : 2023-10-22 11:00:00. EUR.

49 chemin des Graves

Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of Fascinant Week-End, several Crus Bourgeois du Médoc are opening their doors to wine-lovers curious to discover this family of crus and understand its history and uniqueness.

At Château Lamothe-Bergeron, the Escapade Bourgeoise will provide an opportunity to :

– retrace the history of the estate and the Crus Bourgeois family

– discover our commitment to sustainability

– understand the Cru Bourgeois classification

– compare and contrast our Cru Bourgeois Supérieur with another non-classified wine from the estate, while enjoying a little food and wine pairing!

Durante el Fascinante Fin de Semana, varios Crus Bourgeois del Médoc abrirán sus puertas a los amantes del vino que tengan curiosidad por descubrir esta familia de vinos y comprender su historia y singularidad.

En el Château Lamothe-Bergeron, la Escapada Bourgeoise brindará la oportunidad de :

– recorrer la historia de la propiedad y de la familia Crus Bourgeois

– descubrir nuestro compromiso con la sostenibilidad

– comprender la clasificación Cru Bourgeois

– comparar una degustación de nuestro Cru Bourgeois Supérieur y otro vino de la finca que no está clasificado, mientras disfruta de un pequeño maridaje

Anlässlich des Fascinant Week-End öffnen mehrere Crus Bourgeois des Médoc ihre Türen für neugierige Weinliebhaber, die diese Familie von Crus kennenlernen und ihre Geschichte und Einzigartigkeit verstehen möchten.

Auf dem Château Lamothe-Bergeron bietet die Escapade Bourgeoise die Gelegenheit, :

– die Geschichte des Weinguts und der Familie der Crus Bourgeois nachvollziehen

– unsere Verpflichtungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu entdecken

– die Klassifizierung eines Cru Bourgeois zu verstehen

– unseren Cru Bourgeois Supérieur und einen anderen, nicht klassifizierten Wein des Weinguts zu verkosten und dabei ein kleines Food & Wine-Pairing zu genießen!

