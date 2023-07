Stage de chant et d’interprétation 49 Chemin de la Calamande Grillon, 14 juillet 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Apprenez 2 chansons, ou textes dans le style que vous désirez, variété, jazz, musique du monde, oriental… et venez chanter accompagné de Lucien Zerrad, guitariste et oudiste partager votre talent, coaching vocal et scnénique Mamia Cherif..

2023-07-14 fin : 2023-07-16 . EUR.

49 Chemin de la Calamande Association « Les Enclavés »

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Learn 2 songs, or texts in the style you want, variety, jazz, world music, oriental… and come and sing accompanied by Lucien Zerrad, guitarist and oud player share your talent, vocal and scenic coaching Mamia Cherif.

Aprende 2 canciones o textos en el estilo que quieras, variedad, jazz, músicas del mundo, oriental… y ven a cantar acompañado por Lucien Zerrad, guitarrista y oudista, comparte tu talento, coaching vocal y escénico Mamia Cherif.

Lernen Sie 2 Lieder oder Texte in dem Stil, den Sie wünschen, Varieté, Jazz, Weltmusik, orientalisch… und kommen Sie und singen Sie begleitet von Lucien Zerrad, Gitarrist und Oudist, um Ihr Talent zu teilen, Stimm- und Szenencoaching Mamia Cherif.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes