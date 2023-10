Bourse aux Disques et BD 49 Boulevard Preuilly Tours, 19 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Comme chaque année, Radio Béton organise sa Bourse aux Disques et à la BD. Et puisqu’on y était si bien l’an dernier, on retourne à MAME !.

Dimanche 2023-11-19 09:30:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

49 Boulevard Preuilly

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Like every year, Radio Béton organizes its Record and Comic Fair. And since we enjoyed it so much last year, we’re going back to MAME!

Como cada año, Radio Béton organiza su Salón del Disco y del Cómic. Y como disfrutamos tanto el año pasado, ¡volvemos a MAME!

Wie jedes Jahr veranstaltet Radio Béton seine Schallplatten- und Comicbörse. Und da es uns letztes Jahr so gut gefallen hat, gehen wir wieder zu MAME!

Mise à jour le 2023-10-11 par Tours Val de Loire Tourisme