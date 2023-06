CATALA EN FETE 49 Boulevard Catala Saint-Orens-de-Gameville, 1 juillet 2023, Saint-Orens-de-Gameville.

Saint-Orens-de-Gameville,Haute-Garonne

Saint Orens organise une grande fête à l’occasion de l’inauguration du premier grand projet de la collectivité : la rénovation du Château Catala !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

49 Boulevard Catala CHATEAU CATALA

Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie



Saint Orens is throwing a big party to mark the inauguration of the community?s first major project: the renovation of the Château Catala!

Saint Orens organiza una gran fiesta con motivo de la inauguración del primer gran proyecto del municipio: ¡la renovación del castillo Catala!

Saint Orens veranstaltet ein großes Fest anlässlich der Einweihung des ersten großen Projekts der Gemeinde: die Renovierung des Château Catala!

