Blue on the Rocks 49 Avenue du Président Roosevelt, 44250 Saint Brévin les Pins Saint-Brévin l’Océan Saint-Brévin l'Océan Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brévin l'Océan Blue on the Rocks 49 Avenue du Président Roosevelt, 44250 Saint Brévin les Pins Saint-Brévin l’Océan, 17 juin 2023, Saint-Brévin l'Océan. Blue on the Rocks Samedi 17 juin, 19h30 49 Avenue du Président Roosevelt, 44250 Saint Brévin les Pins Concert du groupe de Blues Rock « Blue on the Rocks » à Saint Brévin les Pins (44) dans le cadre de la fête de la musique, le 17 juin 2023 à 19h30 49 Avenue du Président Roosevelt, 44250 Saint Brévin les Pins 49 avenue du président Roosevelt, 44250 Saint-Brévin l’Océan 44250 Les Rochelets Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T19:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:00:00+02:00

2023-06-17T19:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:00:00+02:00 © Hartland Villa Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brévin l'Océan Autres Lieu 49 Avenue du Président Roosevelt, 44250 Saint Brévin les Pins Adresse 49 avenue du président Roosevelt, 44250 Ville Saint-Brévin l'Océan Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 49 Avenue du Président Roosevelt, 44250 Saint Brévin les Pins Saint-Brévin l'Océan

49 Avenue du Président Roosevelt, 44250 Saint Brévin les Pins Saint-Brévin l'Océan Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brevin l'ocean/

Blue on the Rocks 49 Avenue du Président Roosevelt, 44250 Saint Brévin les Pins Saint-Brévin l’Océan 2023-06-17 was last modified: by Blue on the Rocks 49 Avenue du Président Roosevelt, 44250 Saint Brévin les Pins Saint-Brévin l’Océan 49 Avenue du Président Roosevelt, 44250 Saint Brévin les Pins Saint-Brévin l'Océan 17 juin 2023